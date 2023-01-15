Баку жестко ответил Еревану

Азербайджанская сторона ждет от Армении согласия на проведение очередной встречи, а не провокационных заявлений, наносящих ущерб мирному процессу.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна о том, что Баку до сих пор не ответил на предложения Еревана по "тексту мирного договора".

По словам Мирзояна, в декабре Армения не приняла участия в трехсторонней встрече глав МИД. На этой встрече должны были продолжиться обсуждения о мирном договоре. Тем не менее, отметил он, Армения представила предложения азербайджанской стороне и ждет на них ответа.

"Учитывая, что инициатором процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе подписания мирного договора, является Азербайджан, удивительно, что армянская сторона сделала такие заявления. Хотелось бы еще раз напомнить, что переговоры по мирному договору, как правило, ведутся не так, как представлено Арменией", - сказал Гаджизаде.