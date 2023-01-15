Алиев обсудил в Давосе расширение энергетических проектов Азербайджана фото
18 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором Группы ВР Бернардом Луни.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.
На встрече было подчеркнуто, что компания ВР долгое время осуществляет деятельность в Азербайджане.
Были обсуждены вопросы перехода энергетических проектов Азербайджана на новый этап, увеличения объемов газа, более активного участия компании ВР в проектах возобновляемой энергии, расширения реализуемых проектов.
Луни выразил президенту Азербайджана признательность за долгосрочное стратегическое сотрудничество.
Он передал Алиеву поздравления в связи с достигнутыми в Азербайджане большими успехами и процессами стремительного развития. Подчеркнув значение успехов, достигнутых Азербайджаном, несмотря на большие финансовые трудности в мире, Луни также отметил широкомасштабную работу по строительству инфраструктуры на освобожденных территориях.
Кроме того, он выразил уверенность в том, что достигнутые в Азербайджане успехи являются началом процессов большого развития.