На встрече было подчеркнуто, что компания ВР долгое время осуществляет деятельность в Азербайджане.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства.

Были обсуждены вопросы перехода энергетических проектов Азербайджана на новый этап, увеличения объемов газа, более активного участия компании ВР в проектах возобновляемой энергии, расширения реализуемых проектов.

Он передал Алиеву поздравления в связи с достигнутыми в Азербайджане большими успехами и процессами стремительного развития. Подчеркнув значение успехов, достигнутых Азербайджаном, несмотря на большие финансовые трудности в мире, Луни также отметил широкомасштабную работу по строительству инфраструктуры на освобожденных территориях.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что достигнутые в Азербайджане успехи являются началом процессов большого развития.