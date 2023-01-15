Сотрудники Госкомитета поделились кровью с военнослужащими
В связи с 33-й годовщиной событий 20 Января Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана провел акцию добровольной сдачи крови под девизом «Наша кровь и душа едина».
В сообщении Госкомитета отмечается, что это уже третья по счету подобная акция.
Переливанием крови занимались сотрудники Главного клинического госпиталя Министерства обороны. Эту кровь используют для нужд военнослужащих.
В целом в Госкомитете и его подведомственных структурах работают 1 395 вынужденных переселенцев, 43 члена семей шехидов, 20 инвалидов войны и 114 ветеранов. Большинство из них активно участвовали в сегодняшней акции.