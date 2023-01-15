Сотрудники Госкомитета поделились кровью с военнослужащими

В связи с 33-й годовщиной событий 20 Января Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана провел акцию добровольной сдачи крови под девизом «Наша кровь и душа едина».

В сообщении Госкомитета отмечается, что это уже третья по счету подобная акция.