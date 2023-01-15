Гянджинский «Кяпяз» разгромил команду из Казахстана ВИДЕО
Учебно-тренировочные сборы азербайджанских футбольных клубов в Анталье близятся к завершению. В ближайшие дни все команды вернутся на родину и будут готовиться к матчам 19-го тура, которые стартуют 24 января.
Ну, а из сегодняшних контрольных игр, проведенных нашими командами, стоит выделить разгромную победу гянджинского «Кяпяза» над казахстанским «Кайсаром». Девятая команда азербайджанской Премьер-лиги играла с клубом, вернувшимся по итогам прошлого сезона в Премьер-лигу Казахстана.
«Кяпяз» одержал уверенную победу со счетом 3:0. На 19-й минуте нигериец Ахмед Айзайя реализовал пенальти. На 48-й минуте 11-метровый точно исполнил грузин Мате Квирквия. И почти сразу, спустя две минуты, Айзайя оформил дубль и сделал счет 3:0.
Таким образом, гянджинцы завершают турецкие сборы без поражений. Ранее команда Тарлана Ахмедова обыграла венгерский МТК (1:0) и сыграла вничью с сербским «Нови Пазаром» (0:0).