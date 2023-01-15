Учебно-тренировочные сборы азербайджанских футбольных клубов в Анталье близятся к завершению. В ближайшие дни все команды вернутся на родину и будут готовиться к матчам 19-го тура, которые стартуют 24 января.

Ну, а из сегодняшних контрольных игр, проведенных нашими командами, стоит выделить разгромную победу гянджинского «Кяпяза» над казахстанским «Кайсаром». Девятая команда азербайджанской Премьер-лиги играла с клубом, вернувшимся по итогам прошлого сезона в Премьер-лигу Казахстана.