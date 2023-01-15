Алиев назвал приоритетные отрасли для инвестиций в Азербайджане
В целом, инвестиционный климат в Азербайджане очень позитивный. Обеспечена должная защита как иностранных, так и местных инвестиций.
Об этом в интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network) заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Глава государства выразил надежду на приток инвестиций в ненефтегазовый сектор.
"Надеемся, что объем инвестиций в неэнергетический сектор возрастет, так как до сих пор большинство инвестиций поступало в нефтегазовый сектор Азербайджана. Это было естественно, и мы это понимаем. Но сейчас для нас настало время больше думать о диверсификации. Скорее, не думать, а действовать. Поэтому инвестиции в неэнергетический сектор, в инфраструктуру, в транспортную инфраструктуру, в частности, в возобновляемые источники энергии являются одним из наших приоритетов", - сказал Алиев.
Президент отметил, что создание свободной экономической зоны в районе Алят недалеко от Баку находится на заключительном этапе.
"Мы надеемся, что китайские компании обратят внимание на эти возможности. Конечно же, наше географическое расположение между Востоком и Западом, непосредственно на традиционном маршруте Шелкового пути создает для нас много возможностей. Нам просто нужно правильно спланировать и выстроить нашу политику, а также создать еще лучшие условия для иностранных инвестиций", - сказал Алиев.