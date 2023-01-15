Азербайджанский футбольный клуб «Сабах», занимающий после первой половины сезона 2-е место в Премьер-лиге, провел свой заключительный матч на сборах в Анталье.

Подопечные Мурада Мусаева играли с 5-й командой чемпионата Сербии «Войводиной» и победили со счетом 4:2. Два гола на счету грузина Давита Волкова, по одному мячу забили футболист сборной Азербайджана Алексей Исаев и украинец Алексей Кащук.