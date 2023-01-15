Алиев: Мы надеемся, что в Азербайджане появится больше китайских компаний

"Наши политические отношения за последние 30 лет свидетельствуют о том, что мы действительно хорошие партнеры и надежные друзья", - сказал Алиев.

По словам президента, Азербайджан и Китай "хорошо сотрудничают в рамках международных институтов": "Мы всегда поддерживаем территориальную целостность и суверенитет друг друга и создали очень прочную политическую платформу, на основе которой теперь строим наше экономическое сотрудничество. Это очень важно в современном мире, поскольку появились новые вызовы, новые проблемы и новые возможности".

Подчеркнув, что Азербайджан полностью поддерживает инициативы председателя Си Цзиньпина в отношении Среднего коридора, Алиев сказал: "В Азербайджане уже много лет присутствуют китайские компании в IT-сфере. Мы надеемся, что в Азербайджане появится больше китайских компаний".