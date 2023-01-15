Алиев: Никогда не даю обещаний, которые не смогу выполнить
Я никогда не даю обещаний, которые не смогу выполнить, заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network) президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Никогда в своей политической жизни я не давал обещаний, которых потом не выполнял. Все обещания, которые я давал, были выполнены. Другое дело, что я не даю их много, так как предпочитаю демонстрировать результаты", - сказал глава государства.
По словам Алиева, сейчас можно услышать много разговоров, много заявлений, анонсов, которые потом полностью исчезают.
"А те, кто делает такие заявления, дает такие обещания, либо забывают про них, либо притворяются, что забыли. Мы были свидетелями многих политических или избирательных кампаний, основанных на ложных обещаниях. Но это не привело к успеху. Успех был лишь кратковременным. Потому что народ все очень хорошо понимает и помнит. Если вы не выполняете свои обещания, он вас не поддержит. Поэтому я всегда предпочитаю демонстрировать то, что сделано, а также всегда советуюсь с людьми о наших планах. У меня очень открытый канал связи с азербайджанским обществом", - сказал президент.
Алиев отметил, что каждый год совершает примерно тридцать-сорок поездок в регионы и узнает о проблемах людей, о том, что их волнует, что нужно исправить, что нужно сделать.
"Это часть глобального проекта, такого же, как энергетическая безопасность, транспорт. Нужно знать о повседневной жизни людей, о том, что необходимо для обеспечения лучших жизненных условий и как их обеспечить. И для этого есть множество инструментов. Прежде всего нужно вести себя с народом порядочно, и тогда он поддержит вас и будет вам доверять. Таким образом, что касается программ, инициированных нами, то все они были реализованы. Никто в Азербайджане не может сказать и доказать, что когда-то была принята программа, которая потом осталась нереализованной", - подчеркнул глава государства.
"Так что я несу ответственность за каждое слово, сказанное мною за время своего пребывания на посту президента почти 20 лет. И одним из величайших достижений нашего народа стало освобождение оккупированных территорий два года назад. Это поистине историческое достижение. Возможно, самое важное историческое достижение", - отметил Алиев.