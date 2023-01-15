До 4 млн украинских беженцев могут приехать в страны Евросоюза в текущем году.

С таким прогнозом выступил в среду Международный центр развития миграционной политики (ICMPD) со штаб-квартирой в Вене.

"По оценке центра, внезапный приток беженцев может составить до 4 млн человек, что серьезно ограничит возможности Европы пропустить и интегрировать вновь прибывших", - отмечается в отчете.