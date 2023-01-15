В Евросоюз могут приехать миллионы беженцев из Украины прогноз
До 4 млн украинских беженцев могут приехать в страны Евросоюза в текущем году.
С таким прогнозом выступил в среду Международный центр развития миграционной политики (ICMPD) со штаб-квартирой в Вене.
"По оценке центра, внезапный приток беженцев может составить до 4 млн человек, что серьезно ограничит возможности Европы пропустить и интегрировать вновь прибывших", - отмечается в отчете.
В ICMPD ожидают выхода прибывших в Европу в 2022 году украинцев на рынок труда ЕС.
Эксперты центра прогнозируют, что продолжающийся в Европе экономический спад усилит накал дискуссии по вопросу легальной миграции в ЕС.