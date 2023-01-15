В первой игре команде Гурбана Гурбанова противостояли сербские «Чукарички», занимающие 4-е место в нынешнем чемпионате своей страны. « Карабах » победил со счетом 1:0 благодаря голу колумбийского защитника Кевина Медины на 42-й минуте.

Чемпион Азербайджана « Карабах » провел сегодня на сборах в Анталье сразу два контрольных матча.

В вечернем матче агдамцы спарринговали уже с четвертым клубом Польши – «Погонью». На этот раз соперник оказался сильнее – 4:2. На 50-й минуте отличился Марко Янкович, сделавший счет 1:2. А второй гол в добавленное время забил Муса Гурбанлы, поставивший точку в игре.

Это второе поражение «Карабаха» от поляков на этом сборе. Ранее сильнейший клуб страны проиграл «Ракуву» со счетом 0:3. Таким образом, за два матча с польскими клубами «Карабах» пропустил аж семь голов.

25 января агдамцев ждет матч 19-го тура чемпионата Азербайджана против «Туран-Товуза». Ну, а главным испытанием в ближайший месяц для «Карабаха» станут игры 1/16 финала Лиги конференций против бельгийского «Гента». Матчи пройдут 16 февраля (в Баку) и 23 февраля (в Генте).

У «Карабаха» серьезные проблемы с составом. В «Краснодар» ушел один из ведущих игроков команды Кади, а голкипер Шахрудин Магомедалиев поломал на тренировке руку и надолго выбыл из строя. Агдамцы сейчас в спешном порядке ищут себе другого вратаря. Ранее клуб объявил о подписании контракта с 26-летним французским вингером Адама Диакаби.