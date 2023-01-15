Алиев: Экономический рост Китая очень важен для Азербайджана
Китайская экономика - это не только экономика вашей страны. Китайская экономика влияет на мировую экономику.
Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.
По его словам, многие прогнозы некоторых аналитических институтов основаны на прогнозах того, как будет развиваться китайская экономика, какой будет рост, какая будет процентная ставка.
"Все эти вопросы входят в зону ответственности Китая, и ваше правительство полностью осознает свою глобальную ответственность", - отметил президент.
Оценивая непоколебимую приверженность Китая делу экономического развития и реформам, большей открытости миру, глава государства подчеркнул, что "заявление, сделанное высокопоставленным китайским правительственным чиновником в Давосе, - это очень хороший сигнал для мировой экономики".
"Думаю, рост Китая очень важен для всех стран, включая нашу страну", - сказал Алиев.
Глава государства подчеркнул, что Китай демонстрирует рост в течение многих десятилетий.
"Мы желаем вам успеха, потому что как ваши друзья и как часть мирового сообщества мы хотим, чтобы все ваши планы были реализованы. Поскольку многие страны и мировая экономика в очень серьезной степени зависят от ваших экономических показателей", - добавил Алиев.