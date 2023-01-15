Алиев: Экономический рост Китая очень важен для Азербайджана

Китайская экономика - это не только экономика вашей страны. Китайская экономика влияет на мировую экономику.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

По его словам, многие прогнозы некоторых аналитических институтов основаны на прогнозах того, как будет развиваться китайская экономика, какой будет рост, какая будет процентная ставка.

"Все эти вопросы входят в зону ответственности Китая, и ваше правительство полностью осознает свою глобальную ответственность", - отметил президент.