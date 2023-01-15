Нацразведка США: В Украине идут бои за сотни метров
В настоящее время с вызовами сталкиваются Вооруженные силы и России, и Украины.
Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Относительно того, что будет дальше, думаю, мы бы сказали, что это не патовая ситуация, но на данном этапе на самом деле очень затяжной конфликт. Мы говорим буквально о том, что на линии фронта бои идут за сотни метров", - сказала она.
По словам Хэйнс, "идут тяжелые бои".
"Думаю, с нашей точки зрения, Вооруженные силы обеих сторон, безусловно, сталкиваются с вызовами. Для Украины будет чрезвычайно важно в дальнейшем получать военную помощь и экономическую помощь", - отметила она.