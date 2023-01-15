Алиев: Азербайджан во время пандемии оказал помощь более чем 80 странам

"Мы делали это не для того, чтобы получить какие-то выгоды, а просто потому, что мы думали, что если у нас есть такая возможность, то мы должны это сделать", - сказал глава государства.

Алиев отметил, что когда-то сам Азербайджан нуждался в помощи: "Было время, когда мы сами нуждались в помощи в начале 1990-х годов. Тогда Азербайджан был бедной страной со множеством социальных проблем. Так что мы знаем, что такое быть бедным. Поэтому мы должны помочь. И если будет доминировать эта идеология или философия, то мир станет намного безопаснее".

Президент подчеркнул, что основные проблемы, с которыми сейчас сталкивается мир, не имеют легитимной базы, все строится на предположениях, амбициях, борьбе за так называемое виртуальное лидерство.