Вашингтон: Поражение Украины имело бы глобальные последствия

Поражение Украины имело бы глобальные последствия, в том числе для прочности альянсов Запада, который в данном случае помогает Киеву в том числе ради защиты свои собственных интересов.

"В дополнение ко всему, что было сказано относительно последствий для мира в случае, если Украина не добьется успеха, есть еще целый ряд соображений: существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт в Украине имеет глобальные последствия", - сказала она.

"Это имеет последствия для нас с точки зрения того, чтобы задуматься о прочности наших альянсов, это имеет последствия для нас с точки зрения того, как мы будем урегулировать кризисы в будущем", - заявила Хэйнс.

"Мы делаем это (помогаем Украине) не только ради самой Украины, мы делаем это в наших собственных интересах", - добавила она.