Алиев: Политика Азербайджана всегда была основана на сотрудничестве

Думаю, что амбиции разных стран, своего рода борьба за так называемое лидерство либо в регионе, либо в мире и неправильная оценка собственного потенциала, недооценка своих визави или оппонентов затрудняют сотрудничество.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.