В Баку судят главу строительной компании
Состоялось очередное заседание суда над главой ООО BİNA Tikinti Kompaniyası Узеиром Гасановым, которого обвиняют в присвоении более 7 миллионов манатов бюджетных денег, выделенных на строительство склада боеприпасов и смежные работы.
Как сообщает корреспондент haqqın.az, судья решил удовлетворить просьбу адвокатов предпринимателя о рассмотрении дела в закрытом режиме. Из зала удалили журналистов.
Отметим, что с этой просьбой адвокаты Гасанова, ссылаясь на коммерческую тайну, обращались к суду в ходе предварительного заседания, но получили отказ. Судья, впрочем, отметил, что отдельные эпизоды могут быть рассмотрены в закрытом режиме, если вскроются конфиденциальные факты.
Напомним, что Гасанов, находящийся под следствием в Бакинском суде по тяжким преступлениям, обвиняется в растрате и служебном подлоге. Ему грозит до 14 лет лишения свободы.
Главу компании обвиняют в том, что в 2011-2017 годах он не в полной мере выполнил свои обязательства при строительстве склада боеприпасов, прокладке линий связи и установке мебели, а также завышал цены в документах. Дополнительно 1,8 миллиона манатов компания Гасанова, согласно обвинению, растратила во время проведения работ в Музее истории.
Сам Гасанов свою вину не признает и отмечает, что обвинения ему выдвинули без проведения тщательного расследования и предъявления достоверных доказательств.
«Я не знаю, за что меня арестовали. Все обвинение строится на документах из Минфина. В ходе следствия мои адвокаты просили допросить свидетелей, но этого сделано не было. Если где-то не хватает денег, я заплачу», - заявил на суде глава компании.