В Баку судят главу строительной компании

Состоялось очередное заседание суда над главой ООО BİNA Tikinti Kompaniyası Узеиром Гасановым, которого обвиняют в присвоении более 7 миллионов манатов бюджетных денег, выделенных на строительство склада боеприпасов и смежные работы.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, судья решил удовлетворить просьбу адвокатов предпринимателя о рассмотрении дела в закрытом режиме. Из зала удалили журналистов.

Отметим, что с этой просьбой адвокаты Гасанова, ссылаясь на коммерческую тайну, обращались к суду в ходе предварительного заседания, но получили отказ. Судья, впрочем, отметил, что отдельные эпизоды могут быть рассмотрены в закрытом режиме, если вскроются конфиденциальные факты.