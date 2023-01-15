Алиев: Азербайджан удвоит экспорт газа

Нам удалось создать командную работу. И когда все эти инфраструктурные проекты были реализованы, наш газ стал востребован еще больше, чем ранее. В Европе же не хватает газа, а наш газопровод в Европу - это один из элементов нашего вклада в энергетическую безопасность.

"В прошлом году мы подписали документ с Европейской комиссией об увеличении в 2 раза экспорта газа на европейский рынок. И мы достигнем этой цели в течение 5 лет. Это выполнимо, хотя и будет нелегко", - сказал глава государства.

Алиев отметил, что Азербайджан не очень крупный поставщик природного газа.

"Но у нас есть свой рынок в Восточной и Южной Европе. И чем больше газа мы будем добывать в будущем, тем больше будем расширять географию поставок", - подчеркнул президент.