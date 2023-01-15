Зеленский: Россия выбрала себе место среди террористов
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что "Россия уже выбрала себе место среди террористов".
Перед выступлением Зеленский предложил почтить память погибших во время войны в Украине.
"Украина проживает тысячи таких минут, в том числе три минуты 14 января. Ровно столько понадобилось ракете, которая пролетела многие километры, чтобы попасть в жилой дом и забрать как минимум жизни 45 человек", – сказал он.
По его словам, России понадобилась секунда, чтобы начать эту войну, а мир несколько дней нарабатывал реакцию.
"Государство-террорист убивает людей, Украина с союзниками борется с этим уже почти год. И у нас есть положительные результаты: открытие границ для украинцев, зеленая политика, энергетические решения. Все это позволяет спасать жизни не только в Украине. Не только Украина, весь мир нуждается в оперативном принятии решений", – отметил Зеленский.
"Мир не может больше ждать. Необходимо реагировать. Реагировать быстро, реагировать решительно. Россия экспортирует террор и распространяет по всему миру этот штамм, штамм войны, – сказал он. – Украина предлагает 10 шагов, формулу мира, и мир должен действовать быстро. Мобилизация всего мира должна опережать действия нашего общего врага".
Во время форума Зеленскому задали вопрос о том, что он думает о миропорядке и месте России в мире.
"Даже не знаю, какое место она занимает. Мне кажется, что Россия уже выбрала себе место, место среди террористов. И сегодня это уже не зависит от их руководства, поскольку я считаю, что руководство страны уже не влияет на развитие Российской Федерации, ее истории, культуры. Сегодня все зависит от крепости Украины, от поддержки наших партнеров и от российского общества, люди должны открыть глаза, если они хотят этими глазами увидеть будущее России", – отметил президент Украины.
Европарламент и ряд европейских государств уже признали Россию государством–спонсором терроризма. В свою очередь, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом.