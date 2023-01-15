Зеленский: Россия выбрала себе место среди террористов

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что "Россия уже выбрала себе место среди террористов".

Перед выступлением Зеленский предложил почтить память погибших во время войны в Украине.

"Украина проживает тысячи таких минут, в том числе три минуты 14 января. Ровно столько понадобилось ракете, которая пролетела многие километры, чтобы попасть в жилой дом и забрать как минимум жизни 45 человек", – сказал он.

По его словам, России понадобилась секунда, чтобы начать эту войну, а мир несколько дней нарабатывал реакцию.

"Государство-террорист убивает людей, Украина с союзниками борется с этим уже почти год. И у нас есть положительные результаты: открытие границ для украинцев, зеленая политика, энергетические решения. Все это позволяет спасать жизни не только в Украине. Не только Украина, весь мир нуждается в оперативном принятии решений", – отметил Зеленский.