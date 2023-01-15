Мобилизованных из Ярославской области РФ, которым обещали службу в теробороне, отправили с одними автоматами под танки и минометы ВСУ.

Об этом в видеообращении, которое цитирует издание «Про Город», заявили сами резервисты, которые передали видеозапись через своих жен и матерей.

«Нам был дан приказ командиром роты об отступлении с позиций, так как нас обстреливали танки, минометы. В свою очередь, командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено», - говорится в обращении.

После отступления мобилизованных собрались обвинить в дезертирстве: командир роты говорит, что приказ не отдавал. Их хотят разослать по разным военным частям, чтобы они не могли бороться за свои права.