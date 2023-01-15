Мобилизованные обратились к Путину и рассказали о хаосе на фронте видео
Мобилизованных из Ярославской области РФ, которым обещали службу в теробороне, отправили с одними автоматами под танки и минометы ВСУ.
Об этом в видеообращении, которое цитирует издание «Про Город», заявили сами резервисты, которые передали видеозапись через своих жен и матерей.
«Нам был дан приказ командиром роты об отступлении с позиций, так как нас обстреливали танки, минометы. В свою очередь, командование нас не прикрывало и не давало нам никакой поддержки. У нас были только автоматы, а все остальное вооружение было повреждено», - говорится в обращении.
После отступления мобилизованных собрались обвинить в дезертирстве: командир роты говорит, что приказ не отдавал. Их хотят разослать по разным военным частям, чтобы они не могли бороться за свои права.
«Нам с самого начала сказали, что мы будем в теробороне, начиная от самого военкомата, где мы призывались - в Ярославской области, но нас обманывали», - отмечается в видеоролике.
Жены и матери резервистов собираются обратиться к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, военному прокурору Валерию Петрову и президенту Владимиру Путину. Они требуют нормального оснащения мобилизованных и отправки в горячие точки только профессиональных военных.
Родные резервистов признают, что до мужчин, которые находятся в Украине, не доходит волонтерская помощь. Почти вся их зарплата уходит на оснащение, и на часть амуниции приходится собирать деньги их родственникам.
Ранее аналогичное видеообращение о бедственном положении на фронте записали мобилизованные из Новосибирской области. По их словам, командование собиралось отправить их на переднюю линию войны в Украине, откуда возвращают «либо груз 200, либо груз 300». Резервисты на передовой находятся под минометным огнем, на передовой нельзя жечь костры, горячей пищи нет, в окопах стоит лед.