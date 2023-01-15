Накануне нового этапа войны наш комментарий
В Украине мало найдется людей настолько занятых, насколько занят главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный: тяжелая война не оставляет свободных минут и сил. Тем не менее генерал нашел время, чтобы вырваться из Киева и прибыть на неназванную военную базу на юге Польши, чтобы накануне встретиться с начальником Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, своим непосредственным американским партнером.
Милли и Залужный прекрасно знакомы, они постоянно контактируют в телефонном и видеорежиме на протяжении всей войны, но лицом к лицу генералам удалось побеседовать впервые.
Предварительно ожидалось, что Валерий Залужный примет участие во встречах в Брюсселе, где на этой неделе соберутся главы оборонных ведомств стран НАТО, но это отняло бы много времени у воюющего главкома, потому было решено пересечься в Польше, недалеко от украинской границы, куда Марк Милли прибыл в автомобиле с небольшим штатом помощников с военного полигона Графенвер в Баварии. Там он инспектировал базу подготовки украинских военных, где сейчас находится больше шестиста украинцев.
Сам генерал Милли посетить Киев не может: с начала войны действует негласный запрет на посещение Украины военным и политическим руководством США, очевидно, по соображениям безопасности.
То, что к исходу одиннадцатого месяца войны назрела необходимость в очной встрече двух главных военных лидеров, определяющих ход кампании с украинской стороны, весьма показательно. Сейчас очевидным образом наступает если еще не переломный, то очень важный момент войны.
С одной стороны, проведя мобилизацию, российское руководство сумело стабилизировать ситуацию на фронте, а за счет щедрого бросания на смерть тысяч пригожинских зэков и продавить фронт на узком участке в Донецкой области. К годовщине «спецоперации» свеженазначенный командующий Валерий Герасимов постарается наверняка исполнить попытку какого-то масштабного наступления.
С другой стороны, в позиции западных союзников Украины наметились качественные изменения: наконец-то принимаются решения о массовом снабжении ВСУ бронетехникой натовского образца и другим современным вооружением в количествах, которые тоже позволяют задумываться о наступлении не в самой далекой перспективе. В отношении самых современных средств ПВО и ПРО такая перемена произошла еще раньше.
Предстоящая неделя будет насыщена событиями, которые окажут непосредственное влияние на новые оборонные и наступательные возможности Украины. Начав с инспекции тренировочного лагеря в Баварии, Милли пересекся с Залужным в Польше, он будет обсуждать общие темы с коллегами по НАТО в Брюсселе, а позже в четверг и пятницу состоится очередное заседание контактной группы по военной помощи Украине на американской военной базе Рамштайн в Германии. В ней, напомним, принимают участие больше пятидесяти стран мира.
Там, конечно, будут украинские представители, традиционно в таких встречах принимает участие министр обороны Алексей Резников, но важно, чтобы модерирующий переговоры генерал Милли имел возможность накануне уточнить свою личную позицию, обменявшись оценками и услышав пожелания непосредственно из уст главнокомандующего ВСУ. Там, где политикам требуется тысяча слов, военные понимают друг друга с полуслова.
И да, в российском Генштабе дорого бы заплатили, чтобы узнать, о чем говорили украинский и американский генералы.