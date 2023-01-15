В Украине мало найдется людей настолько занятых, насколько занят главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный: тяжелая война не оставляет свободных минут и сил. Тем не менее генерал нашел время, чтобы вырваться из Киева и прибыть на неназванную военную базу на юге Польши, чтобы накануне встретиться с начальником Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, своим непосредственным американским партнером.

Милли и Залужный прекрасно знакомы, они постоянно контактируют в телефонном и видеорежиме на протяжении всей войны, но лицом к лицу генералам удалось побеседовать впервые.

Предварительно ожидалось, что Валерий Залужный примет участие во встречах в Брюсселе, где на этой неделе соберутся главы оборонных ведомств стран НАТО, но это отняло бы много времени у воюющего главкома, потому было решено пересечься в Польше, недалеко от украинской границы, куда Марк Милли прибыл в автомобиле с небольшим штатом помощников с военного полигона Графенвер в Баварии. Там он инспектировал базу подготовки украинских военных, где сейчас находится больше шестиста украинцев.

Сам генерал Милли посетить Киев не может: с начала войны действует негласный запрет на посещение Украины военным и политическим руководством США, очевидно, по соображениям безопасности.

То, что к исходу одиннадцатого месяца войны назрела необходимость в очной встрече двух главных военных лидеров, определяющих ход кампании с украинской стороны, весьма показательно. Сейчас очевидным образом наступает если еще не переломный, то очень важный момент войны.