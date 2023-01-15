Генсек ООН об окончании войны в Украине
Войне России и Украины настанет конец. Конец есть у всего. Но я не вижу конца войны в ближайшем будущем.
Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Всемирного экономического форума в Давосе.
«На данный момент я не думаю, что у нас есть шанс продвинуть (переговоры между Москвой и Киевом) или быть посредниками в серьезных переговорах для достижения мира в краткосрочной перспективе», - сказал он.
Генсек ООН также отметил, что мир находится в «плачевном состоянии» из-за множества накопившихся «взаимосвязанных» проблем, включая изменения климата и войну России в Украине.