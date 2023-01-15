Президент Ильхам Алиев выразил президенту Владимиру Зеленскому соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате крушения вертолета в городе Бровары Киевской области Украины.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте главы азербайджанского государства.

"Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения вертолета в городе Бровары Киевской области.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему украинскому народу, желаю выздоровления пострадавшим", - говорится в письме Алиева.