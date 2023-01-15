Пашинян и Блинкен обсудили нормализацию отношений Еревана с Баку и Анкарой
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба главы армянского правительства.
Стороны обсудили ситуацию на Лачинской дороге, где больше месяца проходит акция протеста азербайджанских активистов.
Также был рассмотрен вопрос нормализации отношений Еревана с Баку и Анкарой и разблокирование коммуникаций в регионе.
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