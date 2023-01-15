Тем не менее, в компании заявили, что истинная причина перебоев с отоплением связана не с работой ОАО, а с серьезными неполадками во внутренней инфраструктуре здания.

В ответ на обращение haqqin.az, пресс-служба Azəristiliktəchizat прислала ответ экспертной комиссии, рассмотревшей жалобу жильцов.

«Комиссия в составе руководителей и специалистов провела технический осмотр теплоснабжения рассматриваемого здания, - говорится, в частности, в заключении экспертной комиссии. - Здание построено в 1982 году, имеет 4 подъезда, состоит из 9 этажей, а источником тепла является котельная №205 современного типа 2008 года постройки, которая находится на балансе ОАО Azəristiliktəchizat. Теплоснабжение осуществляется посредством верхней распределительной системы».

В Azəristiliktəchizat признали, что из 72 квартир дома подачей тепла обеспечены только шестнадцать, хотя технические параметры котельной позволяют стабильно обогревать все девять этажей дома. Да и температура горячей воды, подаваемой из котельной, полностью соответствует требованиям технического регламента.

Комиссия выяснила, что, в результате длительной эксплуатации, внутренние системы отопления и инфраструктура дома основательно изношены, никаких мер по их восстановлению со стороны собственников здания не предпринималось. Ситуацию усугубило также техническое вмешательство самих жильцов, которые предпринимали попытки самостоятельно наладить обогрев здания, причем делали это, зачастую, с грубым нарушением технических нормативов.

В ОАО Azəristiliktəchizat добавили, что, согласно статье № 29 «Жилищного кодекса», принятой в 2009 году, техническое обслуживание, ремонт и восстановление внутренних инженерных коммуникаций, в том числе систем отопления, должны осуществляться владельцами квартир.

Тем не менее, ОАО готово на безвозмездных началах оказать необходимую техническую поддержку, если собственники здания, а также владельцы квартир проявят заинтересованность в проведении подобных работ.