Кирби о крушении вертолета под Киевом

Представитель администрации Джо Байдена по национальной безопасности Джон Кирби провел свой регулярный брифинг и прокомментировал сегодняшнее падение вертолета в Броварах под Киевом.

"У нас нет никакого представления о том, что могло быть причиной падения", - сказал он.

Также Кирби сказал, что США разделяют опасения Польши по поводу поддержки Беларусью российского вторжения, однако не видят никаких признаков того, что с территории Беларуси в Украину могут вторгнуться наземные войска.