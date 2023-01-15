Кирби о крушении вертолета под Киевом
Представитель администрации Джо Байдена по национальной безопасности Джон Кирби провел свой регулярный брифинг и прокомментировал сегодняшнее падение вертолета в Броварах под Киевом.
"У нас нет никакого представления о том, что могло быть причиной падения", - сказал он.
Также Кирби сказал, что США разделяют опасения Польши по поводу поддержки Беларусью российского вторжения, однако не видят никаких признаков того, что с территории Беларуси в Украину могут вторгнуться наземные войска.
Президент США Джо Байден выразил соболезнования погибшим в результате падения вертолета. Он поблагодарил погибшего главу МВД Дениса Монастырского за его борьбу с агрессией России.
"Мы сохраним это наследие путем укрепления украинских институтов и через наше партнерство с Украиной", - сказал он.