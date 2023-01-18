Гиркин о Путине: Бла-бла-бла ни о чем

Он посчитал необоснованным обещание Путина о том, что российская победа в «спецоперации» неизбежна.

«Хорошо хоть не прозвучало никаких заявлений о планируемых «деэскалациях» и «перемириях»... В остальном я ничего и не ждал от этого широко разрекламированного выступления. И потому не разочарован. Обычное «бла-бла-бла» ни о чем», - написал Гиркин.

Он пришел к выводу, что Путин и его команда будут пытаться затягивать войну против Украины «в надежде на авось».

«Может, им шаманы нагадали победу году так в 2028-м – в связи с высадкой марсиан на американском континенте... А скорее всего, логика простейшая – «на наш век, авось, хватит, а после нас – хоть потоп», - написал Гиркин.