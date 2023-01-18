Турция ждет одобрения США сделки по продаже Анкаре F-16
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил на встрече в Вашингтоне с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, что рассчитывает на одобрение Соединенными Штатами сделки по продаже Анкаре истребителей F-16.
Трансляцию вел телеканал TRT.
"На переговорах мы повторно поднимем вопрос наших требований по сделке с F-16. Мы рассчитываем на положительное решение этого вопроса, который имеет важное значение не только для Турции, но и для НАТО", - сказал Чавушоглу.
Он добавил, что решение, которое предстоит принять Конгрессу США в вопросе продажи F-16, также отвечает стратегическим интересам Анкары и Вашингтона.
По словам главы МИД, на переговорах планируется обсудить двусторонние отношения, в том числе в области обороны и безопасности, вопросы совместного противодействия терроризму, урегулирования в Украине, ситуацию в Восточном Средиземноморье и другие проблемы, представляющие взаимный интерес.
Турция добивается получения 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 Анкара заявила после ее исключения из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400.