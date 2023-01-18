Турция ждет одобрения США сделки по продаже Анкаре F-16

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил на встрече в Вашингтоне с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, что рассчитывает на одобрение Соединенными Штатами сделки по продаже Анкаре истребителей F-16.

Трансляцию вел телеканал TRT.

"На переговорах мы повторно поднимем вопрос наших требований по сделке с F-16. Мы рассчитываем на положительное решение этого вопроса, который имеет важное значение не только для Турции, но и для НАТО", - сказал Чавушоглу.