Маск спросил у пользователей Twitter, должен ли ВЭФ руководить миром
Илон Маск создал в Twitter опрос, в котором спросил у пользователей, должен ли Всемирный экономический форум в Давосе руководить всем миром.
По мнению Маска, форум "все больше становится неизбранным мировым правительством, о котором люди не просили и которого не хотели".
В голосовании, которое продлится до четверга, уже приняли участие более 1 млн пользователей.
Во вторник агентство Associated Press со ссылкой на одного из организаторов сообщило, что Маск не был приглашен в Давос и добавило, что в последний раз приглашение главе компаний Tesla, SpaceX и Twitter направлялось в 2015 году.
Сам Маск ранее писал, что "отказался от приглашения на форум в Давосе не потому, что там плетут дьявольские интриги, а потому, что там чертовски скучно".