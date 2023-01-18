Маск спросил у пользователей Twitter, должен ли ВЭФ руководить миром

Илон Маск создал в Twitter опрос, в котором спросил у пользователей, должен ли Всемирный экономический форум в Давосе руководить всем миром.

По мнению Маска, форум "все больше становится неизбранным мировым правительством, о котором люди не просили и которого не хотели".

В голосовании, которое продлится до четверга, уже приняли участие более 1 млн пользователей.