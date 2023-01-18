Икрам Нур, автор haqqin.az 18 января 2023, 23:49

Министр обороны Пакистана Хваджа Асиф заявил, что территория Афганистана используется вооруженными группами для совершения нападений на его страну и заявил, что это вызовет «жесткий ответ» Исламабада. Эти слова вызвали резкую реакцию правительства талибов в Кабуле. Противоречия между афганскими и пакистанскими талибами близятся к развязке. Судя по всему – трагической, вплоть до развертывания Исламабадом масштабной контртеррористической операции, в том числе – и на афганской территории.

Именно такой вывод можно сделать по итогам прошедшего на днях в пакистанской столице заседания Комитета национальной безопасности, в котором приняли участие премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, недавно назначенный главнокомандующий вооруженными силами генерал Асим Мунир, министр обороны Хваджа Асиф и другие высокопоставленные чиновники. В опубликованном по его итогам официальном заявлении прямо говорится о том, что «ни одной стране не будет разрешено предоставлять убежище террористам», а их нападения «будут пресекаться всеми силами государства». Пакистанский Талибан остается кровавой занозой в теле Пакистана. Война Исламабада с ним длится уже почти два десятилетия и унесла 83 тысячи жизней мирных граждан страны. Кроме того, за этот период погибло около 9 тысяч пакистанских военнослужащих. Страшные цифры. И ведь вот что интересно – не такая уж местный Талибан, Техрик-е Талибан Пакистан TTP, и непобедимая сила. Во всяком случае – для пакистанской армии. Которая имеет в своем активе целый ряд блестящих военных побед, самые громкие из которых – операция Зарб-и-Азб» в 2014 году и операция «Радд-уль-фасаад» в 2017-м. Они сломали хребет местным сетям талибов, заставив их пойти на переговоры с Исламабадом.

Но вот что интересно. Этих мирных переговоров было уже много. Как и подписанных после них соглашений о прекращении огня. И Шакайское соглашение в 2004 году, и Сарарогхское соглашение в 2005 году, и Мираншахское соглашение в 2006 году и Сватское мирное соглашение в 2009 году, и соглашение 2021 года. Но все они были недолговечны. Месяц, полтора, два – и талибы в одностороннем порядке их расторгали, вновь начиная боевые действия. Та же судьба постигла и соглашение 2022 года, которое было заключено при посредничестве Исламского Эмирата Афганистан. Подписанное в октябре 2022 года оно просуществовало ровно 22 дня, и в ноябре опять же было расторгнуто ТТП в одностороннем порядке. Подобная непоследовательность выглядит, на первый взгляд, мягко говоря, странно. На фанатизм лидеров ТТП, которые к Исламабаду «такую личную неприязнь испытывают, что даже кушать не могут», все списать не получается. Ответ может быть только один – наличие в этой кровавой партии внешнего игрока, предоставляющего пакистанским талибам военную, организационную и финансовую поддержку. С момента прихода к власти в 2021 году афганские талибы несколько раз заявляли о том, что не позволят использовать свою территорию для атак против Пакистана. Но только в прошлом, 2022 году пришедшие из Афганистана банды ТТП совершили более 150 нападений на пакистанские объекты. Самым громким из которых стал захват в заложники в декабре месяце 40 силовиков в провинции Хайбер-Пахтунхва. История закончилась тем, что пакистанский спецназ банду в количестве 33 человек в полном количестве уничтожил. Но все же сумел со смартфона и планшета террористов снять информацию о том, что операция разрабатывалась и готовилась в одном из лагерей ТТП, расположенных в Афганистане.