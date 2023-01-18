Пакистан готовит вторжение в Афганистан актуальный комментарий
Министр обороны Пакистана Хваджа Асиф заявил, что территория Афганистана используется вооруженными группами для совершения нападений на его страну и заявил, что это вызовет «жесткий ответ» Исламабада. Эти слова вызвали резкую реакцию правительства талибов в Кабуле.
Противоречия между афганскими и пакистанскими талибами близятся к развязке. Судя по всему – трагической, вплоть до развертывания Исламабадом масштабной контртеррористической операции, в том числе – и на афганской территории.
Именно такой вывод можно сделать по итогам прошедшего на днях в пакистанской столице заседания Комитета национальной безопасности, в котором приняли участие премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, недавно назначенный главнокомандующий вооруженными силами генерал Асим Мунир, министр обороны Хваджа Асиф и другие высокопоставленные чиновники.
В опубликованном по его итогам официальном заявлении прямо говорится о том, что «ни одной стране не будет разрешено предоставлять убежище террористам», а их нападения «будут пресекаться всеми силами государства».
Пакистанский Талибан остается кровавой занозой в теле Пакистана. Война Исламабада с ним длится уже почти два десятилетия и унесла 83 тысячи жизней мирных граждан страны. Кроме того, за этот период погибло около 9 тысяч пакистанских военнослужащих. Страшные цифры.
И ведь вот что интересно – не такая уж местный Талибан, Техрик-е Талибан Пакистан TTP, и непобедимая сила. Во всяком случае – для пакистанской армии. Которая имеет в своем активе целый ряд блестящих военных побед, самые громкие из которых – операция Зарб-и-Азб» в 2014 году и операция «Радд-уль-фасаад» в 2017-м. Они сломали хребет местным сетям талибов, заставив их пойти на переговоры с Исламабадом.
Но вот что интересно. Этих мирных переговоров было уже много. Как и подписанных после них соглашений о прекращении огня. И Шакайское соглашение в 2004 году, и Сарарогхское соглашение в 2005 году, и Мираншахское соглашение в 2006 году и Сватское мирное соглашение в 2009 году, и соглашение 2021 года. Но все они были недолговечны. Месяц, полтора, два – и талибы в одностороннем порядке их расторгали, вновь начиная боевые действия.
Та же судьба постигла и соглашение 2022 года, которое было заключено при посредничестве Исламского Эмирата Афганистан. Подписанное в октябре 2022 года оно просуществовало ровно 22 дня, и в ноябре опять же было расторгнуто ТТП в одностороннем порядке.
Подобная непоследовательность выглядит, на первый взгляд, мягко говоря, странно. На фанатизм лидеров ТТП, которые к Исламабаду «такую личную неприязнь испытывают, что даже кушать не могут», все списать не получается. Ответ может быть только один – наличие в этой кровавой партии внешнего игрока, предоставляющего пакистанским талибам военную, организационную и финансовую поддержку.
С момента прихода к власти в 2021 году афганские талибы несколько раз заявляли о том, что не позволят использовать свою территорию для атак против Пакистана. Но только в прошлом, 2022 году пришедшие из Афганистана банды ТТП совершили более 150 нападений на пакистанские объекты. Самым громким из которых стал захват в заложники в декабре месяце 40 силовиков в провинции Хайбер-Пахтунхва.
История закончилась тем, что пакистанский спецназ банду в количестве 33 человек в полном количестве уничтожил. Но все же сумел со смартфона и планшета террористов снять информацию о том, что операция разрабатывалась и готовилась в одном из лагерей ТТП, расположенных в Афганистане.
Правительство «Исламского эмирата», в том числе – его официальный спикер Забиулла Моджахед, свою причастность к происходящему, естественно, отрицают. Что примечательно – не совсем и лукавят. Афганский Талибан как не был – так и не стал, и не станет монолитной централизованной организацией. Поэтому в его составе всегда найдутся влиятельные группировки, готовые оказывать помощь пакистанским «братьям», чтобы по этому поводу не думали в Кабуле. Афганская специфика, знаете ли.
Сегодня членов ТТП на территории Афганистана от трех до четырех тысяч, официально известно о почти пяти десятках лагерях подготовки, на территории которых расположены и центры планирования террористических атак, и склады оружия. И поделать с этим Кабул ничего не может. Да и не особо и хочет – в его нынешнем неустойчивом состоянии внутренний конфликт из-за поддержки пакистанских талибов может привести к самым неожиданным последствиям – проще сделать вид, что ничего не происходит.
Так что в борьбе с трансграничным терроризмом, что требует военных операций на афганской территории, Исламабад может полагаться только на себя. И затягивать решение этого вопроса для него чревато – слишком уж дорого обходится Пакистану его война с местными талибами, да еще на фоне нарастающей внутренней нестабильности. Опухоль созрела и теперь требует не терапии, а хирургического вмешательства.