Разрешит ли Шольц поставки Киеву танков Leopard?
Канцлер Германии Олаф Шольц готов разрешить поставки Киеву боевых танков Leopard-2 при условии, что США со своей стороны предоставят Украине танки Abrams.
Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, такое условие Шольц поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.
Канцлер неоднократно заявлял, что в вопросе военной поддержки Украины ФРГ не будет делать односторонних шагов. Как отметила газета, Байден в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу Abrams. Вашингтон, очевидно, добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт Leopard на Украину, но и сам поставил ей танки из собственных запасов, пишет Süddeutsche Zeitung. Поставки Leopard нельзя осуществлять без разрешения Германии, которая производит эти танки.