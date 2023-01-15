Разрешит ли Шольц поставки Киеву танков Leopard?

По данным издания, такое условие Шольц поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

Канцлер неоднократно заявлял, что в вопросе военной поддержки Украины ФРГ не будет делать односторонних шагов. Как отметила газета, Байден в беседе с Шольцем не дал твердого согласия на передачу Abrams. Вашингтон, очевидно, добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт Leopard на Украину, но и сам поставил ей танки из собственных запасов, пишет Süddeutsche Zeitung. Поставки Leopard нельзя осуществлять без разрешения Германии, которая производит эти танки.