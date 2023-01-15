Община Западного Азербайджана провела новые слушания фото
В Общине Западного Азербайджана состоялись слушания с интеллигенцией, представленной в руководящем составе Общины, и группой ученых и специалистов касательно предложений по проекту «Концепция возвращения».
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Общины.
На мероприятии председатель Общины, депутат Азиз Алекберли отметил, что азербайджанцы имеют право вернуться в Западный Азербайджан, на земли своих предков, и таким вопросам уделяется особое внимание в проекте концепции относительно того, что этот процесс в международных конвенциях обладает правом на возвращение, а также пройдет мирным путем.
Руководитель женского совета Общины, депутат Малахат Ибрагимгызы, депутат Этибар Алиев, руководитель Контрольно-ревизионной комиссии Общины Вахид Новрузов, президент Национального форума неправительственных организаций Рауф Зейни, профессор Ибрагим Байрамов, ученый-историк Назим Мустафа, ученый-исследователь Назир Ахмедли, профессор Галей Аллахвердиев и другие высказали свои предложения по проекту «Концепция возвращения».
В ходе мероприятия были также рассмотрены письменные предложения, поступившие от широкой общественности.