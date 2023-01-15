Подоляк: Настало время для передачи Киеву дальнобойных ATACMS

"Дальнобойные ракеты позволят Украине эффективно уничтожать российскую логистику на оккупированных территориях: тыловые склады, технику, командные пункты. Это позволит нам сохранить тысячи жизней своих солдат и сорвет архитектуру русского наступления. Время для ATACMS настало. Чего мы ждем?", - написал Подоляк в Twitter.

Время для передачи Украине американских ракетных комплексов дальнего радиуса поражения ATACMS уже настало, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Американские ATACMS имеют дальность поражения объектов на расстоянии до 300 км и скорость полета в 1,5 км в секунду.

Ранее замминистра обороны США по вопросам политики Колин Кал заявлял, что США продолжают дискуссию с руководством Украины относительно передачи ракет большой дальности, а также о том, что на этом этапе войны признают потребность в них.