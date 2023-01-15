Зеленский о ситуации на Донбассе
Президент Владимир Зеленский, говоря о ситуации на Донбассе, заявил о постепенной фиксации Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличения количества обстрелов и попыток наступательных действий со стороны российских ВС.
"Как и всегда, весь день сегодня на связи с нашими военными. Ситуация на фронте остается сложной. Эпицентр наиболее жестоких боев – на Донбассе. Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий оккупантов", - заявил президент в вечернем видеообращении.
Он выразил благодарность бойцам 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты за эффективное поражение врага и необходимую стойкость именно на Донбассе, а также подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины за действия, которые уменьшают шансы россиян.