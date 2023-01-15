После нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву может понадобиться сила, чтобы нанести удар по российским целям во временно оккупированном Крыму, даже если такой шаг увеличит риск эскалации.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на нескольких официальных лиц США, которые говорили на условиях анонимности.

Ранее США исключали предоставление Украине оружия, способного поражать цели в Крыму. Издание пишет, что позиция смягчилась, когда администрация Байдена пришла к выводу, что если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позицию Киева на любых будущих переговорах.