До сих пор в Агстафинском районе не было секции дзюдо. В связи с этим новый учебный центр сыграет важную роль в развитии этого вида спорта в районе.

Тренировочный зал оборудован татами от фирмы Taishan – официального поставщика Международной федерации дзюдо.

В тренировочном центре созданы все необходимые условия для спортсменов. В здании есть зал ожидания, раздевалки, душевые и санузлы. Также учебный центр оборудован современной системой отопления. Здесь смогут заниматься дзюдо до 400 человек.

Генеральный секретарь ACF Рашад Расуллу заявил, что запуск первого учебного центра дзюдо, построенного в Агстафе, закладывает основу для дальнейшей популяризации данного вида спорта в регионе: «Наша главная цель – способствовать формированию здорового образа жизни детей, подростков и молодых людей, проживающих в регионе, и эффективно организовать их досуг. Мы уверены, что таланты, раскрытые в этом учебном центре, в будущем будут представлять нашу страну на престижных международных турнирах».

По словам генсека, ACF планирует реализовать соответствующие меры по повышению профессионального уровня тренеров, которые будут работать в учебном центре.

Следует отметить, что совершенствование спортивной инфраструктуры в регионах является одним из основных направлений деятельности ACF. Помимо сданных в эксплуатацию залов дзюдо в Гяндже и Агстафе, работы по ремонту и строительству соответствующих залов ведутся в городах Сумгаит, Закатала, Сабирабад и Газах. Кроме того, в течение прошлого года ACF выделила около 3000 матов для более чем 40 залов. В течение 2023 года Федерация продолжит работу по совершенствованию материально-технической базы в других городах и регионах.