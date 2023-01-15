Баку и Афины обсудили сотрудничество

На встрече был обсужден ряд вопросов повестки дня двустороннего сотрудничества, взаимодействия в политической, экономической, энергетической, гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах, а также вопросы сотрудничества на многосторонних площадках.

Байрамов поздравил дипломата с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

18 января министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Греции в Азербайджане Христо Каподистрией, говорится в сообщении МИД АР.

Байрамов упомянул о своей встрече с главой МИД Греции Никосом Дендиасом в городах Стокгольм и Лодзь в рамках заседаний Совета министров ОБСЕ и отметил необходимость продолжения политического диалога между двумя странами. Он подчеркнул важность встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом 1 октября прошлого года в рамках церемонии открытия греко-болгарского газового интерконнектора.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства подробно проинформировал собеседника о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, миростроительстве, шагах и инициативах, предпринимаемых в этом направлении Азербайджаном, проводимых на освобожденных территориях восстановительных и строительных работах, а также препятствиях и неконструктивной позиции Армении в рамках указанных процессов.

В свою очередь, Каподистрия подчеркнул, что в период своей дипломатической деятельности приложит все усилия для расширения сотрудничества между двумя странами.

Посол отметил, что между Азербайджаном и Грецией имеется большой потенциал для сотрудничества, выразил важность расширения сотрудничества между странами в сфере туризма, энергетики, экономики, транспорта и др.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.