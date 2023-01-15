Госдеп: Блинкен рассчитывает на разговор с Алиевым

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие дни рассчитывает провести телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Госсекретарь сегодня (18 января – ред.) имел возможность побеседовать с лидером Армении (Николом Пашиняном). Я ожидаю, что у него будет в ближайшие дни возможность поговорить с президентом Алиевым", - сказал он.

Ранее в среду Госдепартамент сообщил о телефонном разговоре Блинкена с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как отметили в американском внешнеполитическом ведомстве, "Блинкен приветствовал приверженность премьер-министра миру, и они обсудили шаги по возобновлению двусторонних переговоров с Азербайджаном".