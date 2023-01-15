Чавушоглу: США не делали никаких предложений Турции в связи с Россией

"США поблагодарили Турцию за усилия, которые она прилагает для урегулирования украинского конфликта, за вклад в реализацию зерновой сделки. Каких-либо предложений по России не прозвучало", - сказал Чавушоглу.

Об этом сообщил журналистам глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляцию вел телеканал TRT.

Американская администрация не делала каких-либо предложений Турции касательно России в свете ее усилий по урегулированию украинского кризиса.

Он также отметил, что Вашингтон не выдвигал Анкаре каких-либо условий в вопросе возможного проведения трансграничной операции на севере Сирии.

"Вопрос Сирии обсуждался на встрече. Каких-либо условий со стороны США не выдвигалось. На переговорах были высказаны предложения касательно совместного сотрудничества по Сирии и вновь обращено внимание на необходимость выполнения США прежних обещаний, в том числе в плане прекращения помощи Рабочей партии Курдистана", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.