Раненых в Украине «вагнеровцев» лечат в клинике, связанной с дочерью Путина видео
Наемники ЧВК «Вагнер», раненные в Украине, проходят лечение в клинике «Мой медицинский центр» в Санкт-Петербурге, связанной с другом президента России Владимира Путина миллиардером Юрием Ковальчуком и дочерью президента Марией Воронцовой.
Интерьеры больницы попали на фото в связанном с главой ЧВК Telegram-канале, выяснило Радио Свобода.
Так, в Telegram-канале "Кепка Пригожина" было опубликовано видео, в котором показано, как создатель ЧВК Евгений Пригожин "навещает бойцов с тяжелыми ранениями, которые проходят реабилитацию в одной из клиник Петербурга".
В ролике Пригожин общается с мужчиной, который восстанавливается после ранения с помощью экзоскелета, снижающего нагрузку на ноги и нижний отдел позвоночника.
Кадры встречи Пригожина с проходящим реабилитацию наёмником сняты в клинике на Малой Конюшенной улице. Раньше она называлась "СОГАЗ медицина", но провела ребрендинг. Фотография комнаты, в которой Пригожин снят на видео, находится на первом месте в фотогалерее на сайте "Клиники реабилитации ММЦ".
Ребрендинг клиники был связан с санкциями против АО "СОГАЗ", введенными Евросоюзом 28 февраля, вскоре после начала российского вторжения в Украину. В августе 2022 года новыми владельцами клиник "СОГАЗ Медицина" стали топ-менеджеры АО "Номеко", компании-партнера страховой группы "СОГАЗ". Руководителем клиники остался Владислав Баранов: в сентябре участники ООО "Мой медицинский центр" избрали его председателем Совета директоров.
Через Владислава Баранова и "Номеко" клиника связана с дочерью Владимира Путина Марией Воронцовой: Баранов является совладельцем "Номеко", а эта компания, в свою очередь, стоит за строительством "Высокотехнологичного многофункционального медицинского комплекса" (ВММК) "Согаза" в Ленинградской области.
Акционером "Номеко", согласно официальным документам, является также Мария Владимировна Воронцова. С "Согазом" связан и племянник Владимира Путина Михаил Шеломов.