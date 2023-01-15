Наемники ЧВК «Вагнер», раненные в Украине, проходят лечение в клинике «Мой медицинский центр» в Санкт-Петербурге, связанной с другом президента России Владимира Путина миллиардером Юрием Ковальчуком и дочерью президента Марией Воронцовой.

Интерьеры больницы попали на фото в связанном с главой ЧВК Telegram-канале, выяснило Радио Свобода.

Так, в Telegram-канале "Кепка Пригожина" было опубликовано видео, в котором показано, как создатель ЧВК Евгений Пригожин "навещает бойцов с тяжелыми ранениями, которые проходят реабилитацию в одной из клиник Петербурга".

В ролике Пригожин общается с мужчиной, который восстанавливается после ранения с помощью экзоскелета, снижающего нагрузку на ноги и нижний отдел позвоночника.

Кадры встречи Пригожина с проходящим реабилитацию наёмником сняты в клинике на Малой Конюшенной улице. Раньше она называлась "СОГАЗ медицина", но провела ребрендинг. Фотография комнаты, в которой Пригожин снят на видео, находится на первом месте в фотогалерее на сайте "Клиники реабилитации ММЦ".