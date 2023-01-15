Посла России в Оттаве вызвали в МИД Канады из-за слов Лаврова

МИД Канады вызвал в среду посла России в Оттаве Олега Степанова из-за высказываний министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что шаги США по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на окончательное решение "русского вопроса".

Об этом заявила глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли на совместной пресс-конференции с британским коллегой Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Торонто. Их выступление транслировали канадские телеканалы.

"Сегодня мои коллеги вызывают посла России в Канаде, чтобы лично осудить антисемитские комментарии российского министра Сергея Лаврова", - сказала Жоли.

Кроме того, по ее словам, Оттава выразит Степанову недовольство по поводу действий российских сил в Украине.