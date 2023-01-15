Посла России в Оттаве вызвали в МИД Канады из-за слов Лаврова
МИД Канады вызвал в среду посла России в Оттаве Олега Степанова из-за высказываний министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что шаги США по созданию коалиции против России сравнимы с действиями Адольфа Гитлера и направлены на окончательное решение "русского вопроса".
Об этом заявила глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли на совместной пресс-конференции с британским коллегой Джеймсом Клеверли по итогам переговоров в Торонто. Их выступление транслировали канадские телеканалы.
"Сегодня мои коллеги вызывают посла России в Канаде, чтобы лично осудить антисемитские комментарии российского министра Сергея Лаврова", - сказала Жоли.
Кроме того, по ее словам, Оттава выразит Степанову недовольство по поводу действий российских сил в Украине.
Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил: "Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей - окончательного решения "русского вопроса". Так же, как Гитлер хотел окончательно решить "еврейский вопрос", сейчас, если вы почитаете западных политиков, они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение".