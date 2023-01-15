На тушение пожара в воинской части Минобороны Армении, в результате которого погибли 15 военнослужащих, потребовалось 5 часов, пишут армянские СМИ.

Ранее сообщалось, что 19 января около 01:15 в Центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в селе Азат Гегаркуникской области горит здание. На место выехали оперативные группы областной Спасательной службы и 3 боевых расчета пожарных.

Огонь был потушен в 06:33. Сгорело здание (около 104 кв. м.). Из здания вынесли 15 тел, трое с ожогами различной степени тяжести доставлены в медцентр Вардениса.

По данным Общественного телевидения Армении, командующий вторым армейским корпусом будет уволен.