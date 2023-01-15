В Армении пожар в воинской части: погибли 15 военных обновлено
На тушение пожара в воинской части Минобороны Армении, в результате которого погибли 15 военнослужащих, потребовалось 5 часов, пишут армянские СМИ.
Ранее сообщалось, что 19 января около 01:15 в Центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в селе Азат Гегаркуникской области горит здание. На место выехали оперативные группы областной Спасательной службы и 3 боевых расчета пожарных.
Огонь был потушен в 06:33. Сгорело здание (около 104 кв. м.). Из здания вынесли 15 тел, трое с ожогами различной степени тяжести доставлены в медцентр Вардениса.
По данным Общественного телевидения Армении, командующий вторым армейским корпусом будет уволен.
* * * 09:05
В одной из воинских частей в Армении в ночь на пятницу вспыхнул пожар, погибли 15 военнослужащих, еще трое находятся в тяжёлом состоянии, сообщает Минобороны Армении.
Причины возгорания в казарме инженерно-саперной роты на территории села Азат в Гегаркунике пока не установлены, говорится в сообщении армянского оборонного ведомства.