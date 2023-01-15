В Баку изменят маршруты автобусов

В связи с проведением траурных мероприятий с 20 Января – Всенародным днем скорби – схема движения регулярных автобусных маршрутов в направлении от проспекта Парламента до Аллеи Шехидов, а также на других окрестных улицах и проспектах, начиная с утра и до полного завершения всех мероприятий будет изменена.

Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, движение будет организовано по альтернативным улицам и проспектам.