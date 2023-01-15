США и Турция подтвердили свою поддержку Украины

Как сообщалось ранее, накануне состоялась встреча министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны обсудили широкий круг двустороннего сотрудничества, подчеркнули значение партнерства двух стран как союзников по НАТО.

"Министр Чавушоглу и госсекретарь Блинкен отметили свою безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины против неприемлемой войны России и подтвердили поддержку поиска путей прекращения войны", - цитирует BBC совместное заявление Чавушоглу и Блинкена.

Среди тем встречи - политика открытых дверей НАТО и возможность вступления в организацию Финляндии и Швеции.