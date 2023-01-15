В Баку судят женщину, убившую известного тренера

Как сообщает корреспондент haqqin.az, убийство произошло 2 сентября прошлого года в поселке Ахмедлы. Обвиняемая в своем заявлении заявила, что ее муж Нурани Галабейли на протяжении многих лет мучал и истязал ее, приводил домой женщин. Она неоднократно просила Нурани исправиться, но безрезультатно. Это и привело к убийству.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит судебный процесс по уголовному делу 36-летней Афсаны Галабейли, матери четверых детей, обвиняемой в убийстве мужа.

13-летний сын женщины подтвердил слова матери в суде: «Дома с раннего детства я видел одни побои, ругань и безнравственность. Отец очень плохо к нам относился».

Отец убитого на суде заявил, что никаких претензий к подсудимой не имеет.

Суд продолжается.

Отметим, что 48-летний Нурани Галабейли был известным в Баку тренером по кикбоксингу.