Автомобили Красного Креста проехали по дороге Ханкенди – Лачин
На участке дороги Ханкенди – Лачин, проходящем через Шушу, в очередной раз были созданы условия для движения транспортных средств Международного комитета Красного Креста (МККК).
Сегодня из Ханкенди в Лачин беспрепятственно проехали четыре легковых автомобиля МККК, в которых находились армянские семьи.
Это в очередной раз доказывает, что дорога открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции.
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