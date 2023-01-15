Автомобили Красного Креста проехали по дороге Ханкенди – Лачин

На участке дороги Ханкенди – Лачин, проходящем через Шушу, в очередной раз были созданы условия для движения транспортных средств Международного комитета Красного Креста (МККК).

Сегодня из Ханкенди в Лачин беспрепятственно проехали четыре легковых автомобиля МККК, в которых находились армянские семьи.

Это в очередной раз доказывает, что дорога открыта для гуманитарных целей, несмотря на проведение акции.