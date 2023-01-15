Индус обокрал земляка в Баку более чем на $10 тысяч
В отделение полиции Сабаильского района Баку поступила информация о хищении 846 000 рупий (примерно 10 402 долларов) с банковского счета гражданина Индии при неизвестных обстоятельствах.
В результате оперативных мероприятий, осуществленных сотрудниками полиции, на территории Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев был задержан подозреваемый в совершении преступления земляк гражданина Индии В.Бахагат.
Ведется расследование.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!