Чавушоглу обратился к Армении

Анкара в процессе нормализации с Ереваном хочет видеть от армянской стороны искренность «не только на словах, но и на деле». С таким заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с соотечественниками в США.

«Мы ожидаем, что будут сделаны искренние шаги к миру. В последнее время, к сожалению, мы наблюдаем шаги назад. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян искренен, но мы хотим видеть это не только на словах, но и на деле», - приводит слова Чавушоглу газета Yeni Akit.

Напомнив о процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией, Чавушоглу сказал, что Анкара и Баку искренне настроены на нормализацию.

«Я могу сказать это, я могу легко сказать это от имени братского, дорогого Азербайджана. Турция и Азербайджан искренне настроены на нормализацию», - сказал он.