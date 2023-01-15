ISW: В России разрешили критиковать Путина, но не всем...

Определенные лица в России смогут критиковать российского президента Владимира Путина и высшие эшелоны власти РФ, считают в американском Институте изучения войны (ISW).

Американские аналитики констатируют, что глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин и другие, как бывший главарь сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков-Гиркин, становятся все более смелыми в своих словесных атаках на Минобороны России, Кремль и президента РФ.

"Пригожин прямо атаковал администрацию президента России Владимира Путина и намекнул, что некоторые чиновники, которые там работают, являются предателями, желающими, чтобы Россия проиграла войну в Украине. Это одна из самых смелых нападок Пригожина на Кремль на сегодняшний день. ...Пригожин и другие... русские националисты, такие как Игорь Гиркин, ... открывают новый сектор в российском информационном пространстве, где определенные фигуры могут критиковать Путина и высшие эшелоны российского правительства без какого-либо видимого возмездия", - утверждают аналитики.

По мнению аналитиков, Путин решил длительное время не подвергать цензуре заявления этих лиц.