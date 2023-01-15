Назван объем затрат Азербайджана на пшеницу

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-ноябре 2022 года составил 1 млн 167,957 тыс. тонн, что на 14,8% больше показателя 11 месяцев 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $398 млн 9,9 тыс. (рост на 38,4%).

При этом в ноябре 2022 года объем импорта составил 211,683 тыс. тонн на $68 млн (в октябре 2022 года - 212,074 тыс. тонн на $67 млн 943,2 тыс.). Таким образом, в ноябре тонна пшеницы приобреталась Азербайджаном за $321,23. В целом, средняя цена за приобретенную пшеницу в январе-ноябре составила $340,77 за тонну.