Азербайджан требует компенсации от Армении

18 января 2023 года Азербайджан инициировал первый межгосударственный арбитражный процесс «Об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе» в соответствии с Бернской конвенцией, сообщили в МИД.

Как отмечается, целью этого исторического арбитражного дела является возложение на Армению ответственности за крупномасштабное уничтожение окружающей среды и биоразнообразия Азербайджана в период незаконной оккупации признанных на международном уровне территорий Азербайджана в течение почти 30 лет.

Отмечается, что азербайджанская сторона требует возмещения компенсации.

Азербайджан призывает международное сообщество осудить Армению за разрушение во время оккупации одной из самых богатых и биологически разнообразных экосистем в мире.

В рамках арбитражного процесса Азербайджан требует от Армении положить конец всем продолжающимся нарушениям Бернской конвенции и выплатить Азербайджану полную компенсацию за разрушение окружающей среды территорий, которые находились под оккупацией.